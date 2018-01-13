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Происшествия

ДТП в ущелье Чычкан: четверо погибших

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области в ущелье Чычкан в результате ДТП погибло четверо человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Уточняется, что авария произошла сегодня примерно в 14.10.

«По предварительным данным, ДТП произошло на 253-м километре трассы Бишкек - Ош в ущелье Чычкан. На дороге столкнулись бензовоз и автомобиль «Опель Зафира». В легковом авто пострадало трое человек, в том числе маленькая девочка. Еще четверо пассажиров легковушки погибли. Пострадавшие госпитализированы в Токтогульскую районную больницу, погибшие — в морг», — сообщили в пресс-службе.

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