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Происшествия

В ДТП возле кафе «Супара» пострадали пять человек

В ДТП возле кафе «Супара» пострадали пять человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Минздрава.

По их данным, ДТП произошло сегодня. Водитель не справился с управлением, автомобиль с пассажирами упал в обрыв.

«Трое человек госпитализированы в Чуйскую областную больницу, один из них в реанимации и двое в отделении травматологии. Еще один человек в Национальном госпитале, в отделении нейротравмы. Другому была оказана амбулаторная помощь на месте», — проинформировали в ведомстве.

В Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения сообщили, что ДТП в Аламудунском районе произошло в 9.30.

«Автомобиль Volkswagen Passat двигался по улице Шабдана Баатыра в северном направлении. Водитель не справился с рулевым управлением, автомобиль опрокинулся. ДТП произошло напротив военного госпиталя. На месте работает следственно-оперативная группа», — отметили в УОБДД.
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