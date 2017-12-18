В Бишкеке Lexus 570 сбил женщину. Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы событий.

По их данным, ДТП произошло сегодня примерно в 19.30.

Уточняется, что водитель автомобиля находится на месте происшествия. На месте также находятся сотрудники Управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

В свою очередь, врачи Скорой помощи проинформировали, что у женщины шоковое состояние и множественные травмы.

В настоящий момент пострадавшую везут в БНИЦТиО для госпитализации.

Пресс-служба УОБДД столицы недоступна для комментариев.