В Бишкеке машина врезалась в припаркованные авто. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Патрульной милиции.

В Интернете распространили видео, на котором запечатлен момент после аварии. «Форд» влетел в припаркованные на обочине машины. Виновницей назвали девушку, которая еле стояла на ногах.

В Патрульной милиции пояснили, что авария произошла вчера, 13 декабря, в 23.20. О ДТП сообщили очевидцы, которые и рассказали приехавшему наряду подробности.

«Форд» двигался по улице Жукеева-Пудовкина в северном направлении и врезался в припаркованный «Мерседес» и «Хонду-Одиссей». Водитель и девушка-пассажир скрылись в неизвестном направлении, бросив машину.

В настоящее время ведется их поиск. Все три автомобиля доставлены на штрафстоянку.