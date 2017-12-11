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Происшествия

Видео смертельного падения самого известного руфера Китая появилось в Интернете

В Интернете появилось видео смертельного падения известного китайского блогера и руфера, который занимался выполнением трюков на высоте. Об этом сообщил Life.

Как отмечается, на аккаунте 26-летнего руфера Йона Нина новые видео не появлялись месяц, поэтому подписчики обеспокоились его судьбой. Только после этого его друзья рассказали, что 8 ноября экстремал упал с небоскреба в китайском городе Чанша и разбился. Его тело обнаружили на следующий день.

По словам друзей, Йон создавал опасный контент, чтобы заработать достаточно денег для оплаты медицинских счетов больной мамы.

  • Руферы — современная городская субкультура, приверженцы которой посещают крыши различных зданий и строений. Руферство — разновидность сталкерства, заключающегося в проникновении и исследовании различных труднодоступных объектов.
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