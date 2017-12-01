Задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

Задержан скрывшийся с места ДТП водитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, ДТП произошло 28 ноября примерно в 2.50 на 582-м километре автодороги Бишкек — Ош: был сбит пешеход М.Р., 1978 года рождения. Водитель, совершивший наезд, скрылся. М.Р. скончался на месте.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УОБДД Джалал-Абадской области 30 ноября задержан житель Ошской области Ж.У., 1998 года рождения. Его автомашина поставлена на спецстоянку. Водитель водворен в изолятор временного содержания ОВД Сузакского района», — сообщила пресс-служба.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 281 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств) УК КР.