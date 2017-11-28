Опять ЧП на стройке: погиб гражданин Китая

Очередное ЧП на стройке произошло сегодня в Бишкеке. По данным ГУВД столицы, на строительном объекте в центре города рабочий упал с 16 этажа.

По уточненным данным, погиб гражданин Китая. Объект возводится на пересечении улиц Киевская и Тыныстанова.

Рабочий находился на строительных лесах. Что произошло и почему он сорвался с высоты - выясняет следственная группа.

Это не первый инцидент на стройках. 23 октября на пульт Центра экстренной медицины поступило сообщение о пострадавших в результате обрушения стены строящегося дома на улице Токомбаева (Южная магистраль). По последним данным, пострадали 11 человек, двое из них оказались в реанимации.

В начале ноября по вине водителя строительного крана погибла женщина.

2 ноября в Оше рухнула стена жилого дома, в результате погибли двое человек, один получил легкое ранение.







