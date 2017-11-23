11:44
+7
USD 69.70
EUR 82.04
RUB 1.18
Происшествия

Кыргызстанка пыталась въехать в Таджикистан по паспорту родственницы

Женщина пыталась выехать из Кыргызстана в Таджикистан по паспорту родственницы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, 22 ноября пограничники контрольно-пропускного пункта «Кызыл-Бель-автодорожный» задержали гражданку КР за попытку пересечения кыргызско-таджикской государственной границы по чужому паспорту.

Со слов задержанной Г.И., 1980 года рождения, свой паспорт она потеряла и решила использовать ID-card родственницы.

После оформления соответствующих документов задержанная передана сотрудникам территориального подразделения МВД КР.
Ссылка:
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
В Россию под видом кыргызских пытались провезти санкционные груши
До двух лет лишения свободы грозит кыргызстанцу в России
Сотрудники Соцфонда Бишкека продают фиктивные страховые полисы
Граждане Кыргызстана «рисовали» на Сахалине штампы о въезде в Россию
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти лекарства
В Социальном фонде Бишкека незаконно начисляли пенсию
Поддельную технику известных марок пытались завести из Кыргызстана в Россию
Начальника паспортного отдела Араванского района поймали на взятке
Бумагу вместо долларов продавали в Кыргызстане граждане африканских стран
На Кара-Балтинском водочном заводе нашли сомнительные акцизные марки
Популярные новости
Из-за авиадебошира задержали рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Москва Из-за авиадебошира задержали рейс Бишкек — Москва
Угнанное в&nbsp;Казахстане авто нашли у&nbsp;сотрудника Госкомитета нацбезопасности&nbsp;КР Угнанное в Казахстане авто нашли у сотрудника Госкомитета нацбезопасности КР
В&nbsp;Оше 20-летний парень пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку В Оше 20-летний парень пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку
Открытие многоквартирного дома в&nbsp;&laquo;Джале&raquo; жители приняли за&nbsp;ЧП Открытие многоквартирного дома в «Джале» жители приняли за ЧП
Бизнес
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии