Кыргызстанка пыталась въехать в Таджикистан по паспорту родственницы

Женщина пыталась выехать из Кыргызстана в Таджикистан по паспорту родственницы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, 22 ноября пограничники контрольно-пропускного пункта «Кызыл-Бель-автодорожный» задержали гражданку КР за попытку пересечения кыргызско-таджикской государственной границы по чужому паспорту.

Со слов задержанной Г.И., 1980 года рождения, свой паспорт она потеряла и решила использовать ID-card родственницы.

После оформления соответствующих документов задержанная передана сотрудникам территориального подразделения МВД КР.