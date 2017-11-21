10:09
+6
USD 69.73
EUR 82.29
RUB 1.18
Происшествия

За вымогательство взятки задержали сотрудника Пограничной службы Кыргызстана

За вымогательство взятки задержали сотрудников Государственной пограничной службы и Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в ГСБЭП поступило заявление от Объединения юридических лиц «Ассоциация птицеводов Кей Джи» по факту незаконного взимания денежных средств сотрудниками Пограничной службы и Госинспекции за ввоз в Кыргызстан товаров без соответствующих документов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за ввоз куриных яиц сотруднику пограничного поста отдали 3,5 тысячи сомов, а сотруднику Госинспекции - 1,5 тысячи сомов.

По факту ГСБЭП и военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 313 (вымогательство взятки) УК КР.

Военнослужащий Пограничной службы и сотрудник Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности задержаны с поличным. Они арестованы на два месяца с содержанием в СИЗО-1.
Ссылка:
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской области за вымогательство взятки задержан майор милиции
В Бишкеке гражданин Китая попытался дать взятку милиционеру
Сотрудники Соцфонда Бишкека продают фиктивные страховые полисы
На взятке задержан сотрудник УСБНОН по городу Ош
В городе Ноокате продавали алкоголь без разрешительных документов
Сотрудник департамента при ГРС вымогал взятку за оформление автомашины
Сотрудник УВД Бишкека вымогал у граждан Казахстана деньги
В Пензе гражданин Кыргызстана проведет полгода в колонии за попытку дать взятку
В Бишкеке закрыли очередной игровой зал
Начальника паспортного отдела Араванского района поймали на взятке
Популярные новости
Угнанное в&nbsp;Казахстане авто нашли у&nbsp;сотрудника Госкомитета нацбезопасности&nbsp;КР Угнанное в Казахстане авто нашли у сотрудника Госкомитета нацбезопасности КР
В&nbsp;Оше 20-летний парень пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку В Оше 20-летний парень пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку
Музеи и&nbsp;библиотеки Кыргызстана разворовали. Украдены вещи семьи Михаила Фрунзе Музеи и библиотеки Кыргызстана разворовали. Украдены вещи семьи Михаила Фрунзе
Улыбка Фортуны: женщина выиграла в&nbsp;лотерею два раза за&nbsp;один день Улыбка Фортуны: женщина выиграла в лотерею два раза за один день
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!