За вымогательство взятки задержали сотрудника Пограничной службы Кыргызстана

За вымогательство взятки задержали сотрудников Государственной пограничной службы и Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в ГСБЭП поступило заявление от Объединения юридических лиц «Ассоциация птицеводов Кей Джи» по факту незаконного взимания денежных средств сотрудниками Пограничной службы и Госинспекции за ввоз в Кыргызстан товаров без соответствующих документов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за ввоз куриных яиц сотруднику пограничного поста отдали 3,5 тысячи сомов, а сотруднику Госинспекции - 1,5 тысячи сомов.

По факту ГСБЭП и военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 313 (вымогательство взятки) УК КР.

Военнослужащий Пограничной службы и сотрудник Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности задержаны с поличным. Они арестованы на два месяца с содержанием в СИЗО-1.