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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в селе Кара-Жигач

В селе Кара-Жигач Аламудунского района в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления патрульной милиции МВД.

По ее данным, на улице Фрунзе водитель автомашины «Тойота Камри» сбил 6 человек. Трое из них скончались. Женщина, 1972 года рождения, погибла на месте происшествия. Двое, один из которых 7-летний ребенок, умерли в больнице. Еще три человека получили телесные повреждения различной тяжести. Один из них доставлен в больницу.

Проводятся необходимые экспертизы. Идет расследование. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
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