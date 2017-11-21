Три человека погибли в ДТП в селе Кара-Жигач

В селе Кара-Жигач Аламудунского района в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления патрульной милиции МВД.

По ее данным, на улице Фрунзе водитель автомашины «Тойота Камри» сбил 6 человек. Трое из них скончались. Женщина, 1972 года рождения, погибла на месте происшествия. Двое, один из которых 7-летний ребенок, умерли в больнице. Еще три человека получили телесные повреждения различной тяжести. Один из них доставлен в больницу.

Проводятся необходимые экспертизы. Идет расследование. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.