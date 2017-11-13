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Происшествия

Водитель, сбивший насмерть шестилетнюю девочку и ее тетю, был пьян

Водтель, сбивший насмерть шестилетнюю девочку и ее тетю, был пьян. Информацию подтвердили в УПМ ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, накануне вечером в Канте 25-летний парень на «Фольксвагене» совершил наезд на пешеходном переходе на двух женщин и ребенка. Шестилетняя девочка и ее 64-летняя родственница скончались на месте. Мама ребенка находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело, а водитель помещен в ИВС. Назначены все необходимые экспертизы. Ведется следствие.

Отметим, за десять месяцев зафиксировано 5 тысяч 197 ДТП, что на 8,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016-го. Погибли 695 граждан, около восьми тысяч получили ранения.

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