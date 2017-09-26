В ДТП в России погибла гражданка Кыргызстана

В дорожно-транспортном происшествии на 342-м километре федеральной трассы «Сибирь» в Кемеровской области (Россия) 25 сентября 2017 года погибла 38-летняя пассажирка автомобиля - гражданка Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Посольства КР в Российской Федерации.

По информации дежурного врача Центральной городской клинической больницы города Березовского, водитель и еще шесть пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Родственники погибшей и пострадавших информированы и приехали на место происшествия. Вопрос взят Посольством КР на контроль.