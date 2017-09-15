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Происшествия

В Чуйской области мужчина убил собутыльника и пытался скрыться на его машине

В Кеминском районе Чуйской области мужчина убил собутыльника и пытался скрыться на его машине. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 31 июля 2017 года в дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Бишкек - Торугарт. Водитель автомашины ВАЗ—21099» не справился с управлением. Мужчина, управлявший автомобилем, доставлен в территориальную больницу, однако, как выяснилось, он сбежал оттуда и скрылся.

В ходе дальнейшей проверки оказалось, что автомашина принадлежит другому мужчине — 47-летнему И.Т.  А 2 августа в органы внутренних дел обратились близкие родственники владельца авто с заявлением о содействии в его поиске. 

У села Алга 6 августа в БЧК обнаружено тело без вести пропавшего И.Т.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Были назначены все необходимые экспертизы.

Милиция объявила в розыск гражданина С.М., который подозревался в угоне автомашины и убийстве. В результате принятых мер сотрудники Кеминского РОВД задержали его. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО.

По предварительным данным, преступление совершено на почве ссоры. В ночь на 31 июля 2017 года у села Подгорное мужчины распивали спиртные напитки.
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