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Происшествия

Начальник аэропорта погиб при взлете вертолета президента Таджикистана

Фото радио «Озоди». Вертолет президента Таджикистана. Архивное фото

Начальник аэропорта города Хорога 60-летний Дилдор Максудшоев получил травмы, несовместимые с жизнью, когда провожал президента Таджикистана Эмомали Рахмона из Дарвазского района в Душанбе. Об этом сообщила Asia-Plus со ссылкой на источник в отделе МВД района Дарваз Горно-Бадахшанской автономной области.

Как отмечается, погибший стоял недалеко от вертолета президента, когда тот начал подниматься в воздух. От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолета ковер, постеленный на земле и на котором стоял Дилор Максудшоев, свернулся.

Не выдержав натиска ветра, ковер вместе с начальником аэропорта отбросило на рядом стоящий большой камень. Дилдор Максудшоев сильно ударился об него и умер по пути в больницу.

Местные органы правопорядка оценивают произошедшее как несчастный случай.
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