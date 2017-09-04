Кыргызстанец, управляя автоцистерной, сбил троих детей в Астрахани. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, жуткое ДТП произошло накануне в Астрахани. Вечером на улице Магнитогорской трое детей переходили дорогу по всем правилам. Водитель на автоцистерне пытался проскочить на «красный» и сбил ребятишек.

Пятилетняя девочка погибла на месте, ее трехлетняя сестра и 10-летний мальчик госпитализированы. Дети находятся в тяжелом состоянии. Сбив пешеходов, цистерна врезалась в Mercedes. Девушка, управлявшая иномаркой, не пострадала.

Грузовиком управлял 19-летний уроженец Кыргызстана без водительского удостоверения. Его задержали. Прокуратура начала проверку.