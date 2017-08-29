По ДТП, в котором погиб Тыныбек Кадыров, проводят экспертизы

По ДТП, в котором погиб председатель Совета ветеранов войны в Афганистане Тыныбек Кадыров, проводят экспертизы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УПМ ГУБД Бишкека.

Сегодня ночью, в 01.15, 50-летний Тыныбек Кадыров на «Тойоте Ленд Крузер» двигался по улице Тимура Фрунзе в западном направлении, не справился с управлением и врезался в столб.

Его доставили в БНИЦТО № 4, но Тыныбек Кадыров получил несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время проводятся экспертизы. Пока сложно сказать, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, отметили в УПМ.