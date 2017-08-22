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Происшествия

ДТП в Нижне-Чуйском: водитель был пьян

ОВД Сокулукского района Чуйской области начало расследование по факту автонаезда на пешеходов, в котором погибли четыре человека.

Водитель легковой автомашины «Мерседес» не справился с управлением и наехал на группу людей, находившихся на обочине трассы. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пожилые женщины и двенадцатилетний мальчик.

Проверка на алкоголь показала, что водитель автомашины находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Следственный отдел Сокулукского РОВД Чуйской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц») УК КР.

Водитель  — 62-летний житель Сокулукского района. Его задержали и водворили в ИВС.
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