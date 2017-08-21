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Происшествия

Кыргызстанец пострадал в ДТП в Астрахани

Кыргызстанец пострадал в ДТП в Астрахани. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Астраханской области сообщили российские СМИ.

По их данным, вчера в 21.00 на улице Савушкина 34-летний водитель мотоцикла Kawasaki ZZR 400 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Пострадавшим оказался гражданин Кыргызстана, 1953 года рождения. Он доставлен в больницу.
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