Кыргызстанец пострадал в ДТП в Астрахани. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Астраханской области сообщили российские СМИ.

По их данным, вчера в 21.00 на улице Савушкина 34-летний водитель мотоцикла Kawasaki ZZR 400 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Пострадавшим оказался гражданин Кыргызстана, 1953 года рождения. Он доставлен в больницу.