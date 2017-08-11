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Происшествия

36 человек погибли и 13 ранены в результате ДТП на северо-западе Китая

Фото «Синьхуа». На месте ДТП у въезда в туннель

36 человек погибли и еще 13 ранены в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшего накануне ночью на скоростной автодороге в провинции Шэньси (Северо-Западный Китай). Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на провинциальное Управление общественной безопасности.

По официальным данным, около полуночи в четверг пассажирский автобус, следовавший из города Чэнду в город Лоян, врезался в стену у въезда в туннель на скоростной автодороге Сиань — Ханьчжун.

Все пострадавшие в экстренном порядке были доставлены в больницы.

После аварии член Госсовета, министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь потребовал как можно скорее выяснить причины аварии и приложить максимальные усилия для оказания помощи пострадавшим.
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