И вновь ДТП на Иссык-Куле. Двое погибших, семь пострадавших

В Иссык-Кульской области, в районе села Барбулак, по дороге в Бишкек, сегодня, 10 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали, по предварительным данным, 9 человек.

Двое из пострадавших, по данным пресс-центра Минздрава, скончались на месте, один госпитализирован в отделение травматологии Балыкчинской территориальной больницы в 14.45. Шесть пострадавших госпитализированы в отделение экстренной медицинской помощи Тонской больницы в 15.45.

В настоящее время больные обеспечены необходимыми лекарственными средствами, лечение и наблюдение продолжается.