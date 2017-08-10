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Происшествия

Еще два ДТП на Иссык-Куле: четверо погибших, в том числе 7-летний мальчик

В ДТП на Иссык-Куле погибли 7-летний мальчик и его отец. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, накануне ночью при въезде в село Липенка Джети-Огузского района водитель автомобиля «Фольксваген Вента» не справился с управлением, и машина, съехав на обочину, врезалась в дерево.

В результате 50-летний водитель и его 7-летний сын погибли на месте. Еще один пассажир – 12-летний сын водителя - в тяжелом состоянии доставлен в Каракольскую городскую больницу.

В тот же день в Тюпском районе произошла еще одна авария. При въезде в село Сары-Булак столкнулись автомобили «Хонда Стрим» и «Фольксваген Пассат». Оба водителя погибли на месте.
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