В Кыргызстане задержан боевик, готовивший теракт

В рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий в Кара-Суйском районе Ошской области на стадии подготовки к совершению террористического акта задержан член международной террористической организации, гражданин КР М.Б., 1980 года рождения. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности КР.

Задержанный участвовал в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне, прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку и планировал совершить в КР террористический акт.

«В ходе обыска по месту жительства М.Б. обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами весом 8 килограммов , компоненты для устройства — аммиачная селитра и алюминиевая пудра, различные электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера», — сообщило ведомство. Обнаруженное саперами ГКНБ устройство обезврежено на месте.

Следственными органами Госкомитета возбуждено уголовное дело по статьям 241 (незаконное приобретение, сбыт, хранение или ношение огнестрельного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ) и 28-226 (приготовление к терроризму) УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.