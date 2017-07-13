Еще одно ДТП на Иссык-Куле. Погибли два человека

В селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульского района накануне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека. Из них двое погибли.

По данным пресс-центра Минздрава, в отделение хирургии территориальной больницы Чолпон-Аты госпитализировали двух детей:

1. А. Н., 2007 года рождения, с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, ушиб поясничного отдела позвоночника».

2. А. А., 2008 года рождения, с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области слева, ссадины и царапины, травматический шок».

Их состояние средней тяжести.

За последнюю неделю на Иссык-Куле произошло несколько ДТП со смертельным исходом.