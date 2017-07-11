Состояние пострадавших при пожаре в Москве кыргызстанок стабилизировалось. Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в России.

По ее данным, Таалайкан Норбекову, находящуюся в НИИ имени Склифосовского, перевели в обычную палату. А Рахатай Абдуллаева пока остается в реанимации.

Установлена связь с родственниками пострадавших девушек.

Напомним, ранее посольство искало родных девушек. Кыргызстанки получили серьезные ожоги во время пожара в торговом центре «РИО» 10 июля. Всего пострадали 18 человек.