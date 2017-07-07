22:09
+36
USD 69.63
EUR 79.02
RUB 1.16
Происшествия

Кыргызстанец в России получил семь лет колонии за убийство плачущего сына

Кыргызстанец в России получил семь лет колонии за убийство плачущего двухлетнего сына. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, суд в Тюмени вынес приговор гражданину Кыгызстана, избившему до смерти своего маленького сына. В феврале 2017 года 26-летний мужчина избил своего двухлетнего сына, которого не мог успокоить.

Через несколько дней после избиения малыша госпитализировали в больницу, где он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд признал фигуранта виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима.
Ссылка:
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене убили двух маленьких детей
В Таласе при попытке к бегству задержан подозреваемый в убийстве
Тело кыргызстанки, убитой в Москве, отправят на родину
Кыргызстанец в Москве зарезал официантку за отказ выйти за него замуж
В Джалал-Абадской области раскрыли убийство двухлетней давности
В Казахстане убили председателя апелляционно-уголовной коллегии областного суда
В Ошской области мужчина избил до смерти младшего брата
В Аламудунском районе раскрыто убийство считавшегося без вести пропавшим мужчины
Подозреваемая в убийстве ребенка страдала психическими расстройствами
Кыргызстанка убила своего годовалого ребенка
Популярные новости
Смерть в&nbsp;прямом эфире: две сестры сняли свою гибель в&nbsp;жутком ДТП Смерть в прямом эфире: две сестры сняли свою гибель в жутком ДТП
В&nbsp;Баткене убили двух маленьких детей В Баткене убили двух маленьких детей
Отец Шоноева заявил о&nbsp;причастности к&nbsp;убийству его сына высокопоставленных лиц Отец Шоноева заявил о причастности к убийству его сына высокопоставленных лиц
Два журналиста погибли в&nbsp;Таласе Два журналиста погибли в Таласе
Бизнес
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G