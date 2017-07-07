Кыргызстанец в России получил семь лет колонии за убийство плачущего сына

Кыргызстанец в России получил семь лет колонии за убийство плачущего двухлетнего сына. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, суд в Тюмени вынес приговор гражданину Кыгызстана, избившему до смерти своего маленького сына. В феврале 2017 года 26-летний мужчина избил своего двухлетнего сына, которого не мог успокоить.

Через несколько дней после избиения малыша госпитализировали в больницу, где он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд признал фигуранта виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима.