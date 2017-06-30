В Кыргызстане задержали подозреваемых в выращивании конопли

В Жайылском районе Чуйской области задержали подозреваемых в незаконном выращивании конопли. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, у двух карабалтинцев при осмотре территории домов обнаружили 115 кустов культивированной конопли весом 11 килограммов 785 граммов и сверток с 50 граммами зеленого вещества со специфическим запахом марихуаны.

По заключению судебно-химической экспертизы обнаруженное вещество является наркотиком.

Возбуждено уголовное дело по статье 250 (посев и выращивание наркосодержащих культур) УК КР.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

По информации пресс-службы МВД, аналогичное преступление зарегистрировано и в Иссык-Кульской области. В Ак-Суйском районе задержали мужчину, изготавливавшего дома наркотики. Во время осмотра его дома правоохранители обнаружили ингредиенты для изготовления наркотиков и мешок с 10 килограммами конопли.

Задержанный пояснил, что является наркозависимым и наркотические средства изготавливал для собственного потребления. Установлено, что 41-летний мужчина ранее судим за хранение наркотиков.

Он водворен в ИВС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.