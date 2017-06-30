Кыргызстанца как предполагаемого виновника ДТП арестовали в России

Центральный районный суд Новосибирска отправил на два месяца в СИЗО предполагаемого виновника крупного ДТП гражданина Кыргызстана Бахтияра Ташматова. Об этом пишет «Коммерсант».
В отношении задержанного расследуется дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщил изданию старший помощник прокурора Новосибирска Игорь Острецов.
Автокатастрофа произошла в ночь на 27 июня. По предварительной версии, Бахтияр Ташматов, который управлял Toyota Mark II, на скорости около
Иномарка вылетела на газон, несколько раз перевернулась через крышу, остановившись на встречной полосе. Находившаяся в Toyota 26-летняя девушка погибла.
Вчера следователи УМВД России по Новосибирску обратились в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, которое удовлетворено.