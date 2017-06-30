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Происшествия

Кыргызстанца как предполагаемого виновника ДТП арестовали в России

Центральный районный суд Новосибирска отправил на два месяца в СИЗО предполагаемого виновника крупного ДТП гражданина Кыргызстана Бахтияра Ташматова. Об этом пишет «Коммерсант».

В отношении задержанного расследуется дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщил изданию старший помощник прокурора Новосибирска Игорь Острецов.

Автокатастрофа произошла в ночь на 27 июня. По предварительной версии, Бахтияр Ташматов, который управлял Toyota Mark II, на скорости около 110 км/ч двигался по улице Ипподромской и не справился с управлением.

Иномарка вылетела на газон, несколько раз перевернулась через крышу, остановившись на встречной полосе. Находившаяся в Toyota 26-летняя девушка погибла.

Вчера следователи УМВД России по Новосибирску обратились в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, которое удовлетворено.
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