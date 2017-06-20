Сегодня на трассе Бишкек — Ош произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, все пострадавшие доставлены в Жайылскую территориальную больницу. Из них четверо госпитализированы в отделение реанимации. В Минздраве отмечают, что состояние госпитализированных тяжелое, в том числе ребенка, который сейчас находится в отделении травматологии.

В настоящий момент диагнозы уточняются, после уточнения будет дана подробная информация, информирует Минздрав.