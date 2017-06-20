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Происшествия

В ДТП на трассе Бишкек — Ош пострадали пять человек. Четверо в реанимации

Сегодня на трассе Бишкек — Ош произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, все пострадавшие доставлены в Жайылскую территориальную больницу. Из них четверо госпитализированы в отделение реанимации. В Минздраве отмечают, что состояние госпитализированных тяжелое, в том числе ребенка, который сейчас находится в отделении травматологии.

В настоящий момент диагнозы уточняются, после уточнения будет дана подробная информация, информирует Минздрав.
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