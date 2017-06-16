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Происшествия

В Кыргызстане пограничники «не заметили» поддельный паспорт

В Кыргызстане пограничники «не заметили» поддельный паспорт. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, приговором Бишкекского городского суда военнослужащие Государственной пограничной службы Ч.У., Е.К. и А.Д. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 204–1 (организация незаконной миграции) и 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии-поселении.

Уголовное дело возбуждено 30 апреля 2016 года Военной прокуратурой. Тогда следствием установлено, что в 2016 году гражданин Узбекистана М.А. при содействии военнослужащих незаконно пересек охраняемую госграницу с поддельным паспортом на имя Д.Э. и вылетел в город Стамбул.

Однако в Стамбуле компетентные органы Турции подделку выявили. Ему было отказано во въезде в Турцию. В Кыргызстане он при содействии тех же военнослужащих был беспрепятственно пропущен без пограничного контроля.

В ГП отметили, что Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона на ранний приговор военного суда внесено апелляционное представление, которое по результатам рассмотрения удовлетворено.
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