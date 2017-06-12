В пригороде Бишкека произошло ДТП. Пострадали семь человек

В пригороде Бишкека произошло дорожно-транспортное происшествие. Семь человек пострадали. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УПМ Чуйского ГУВД.

По их данным, 11 июня примерно в 22.30 водитель автомашины марки BMW М.А., 1998 года рождения, двигался с запада по автодороге Бишкек — Токмак. На 13-м километре, в селе Новопокровке, не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения.

«В результате он совершил столкновение с ехавшей навстречу автомашиной марки Honda Edix под управлением А.Т., 1976 года рождения», — рассказали в пресс-службе.

Водители и пассажиры обеих автомашин с различными телесными повреждениями доставлены в территориальные больницы.

Обе автомашины поставлены на штрафстоянку, назначены все необходимые экспертизы. У водителей взяли кровь на наличие алкоголя. Ведутся доследственные проверки.