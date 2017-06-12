19:30
+27
USD 68.37
EUR 76.41
RUB 1.20
Происшествия

В пригороде Бишкека произошло ДТП. Пострадали семь человек

В пригороде Бишкека произошло дорожно-транспортное происшествие. Семь человек пострадали. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УПМ Чуйского ГУВД.

По их данным, 11 июня примерно в 22.30 водитель автомашины марки BMW М.А., 1998 года рождения, двигался с запада по автодороге Бишкек — Токмак. На 13-м километре, в селе Новопокровке, не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения.

«В результате он совершил столкновение с ехавшей навстречу автомашиной марки Honda Edix под управлением А.Т., 1976 года рождения», — рассказали в пресс-службе.

Водители и пассажиры обеих автомашин с различными телесными повреждениями доставлены в территориальные больницы.

Обе автомашины поставлены на штрафстоянку, назначены все необходимые экспертизы. У водителей взяли кровь на наличие алкоголя. Ведутся доследственные проверки.
Ссылка:
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
В ДТП в Забайкалье (Россия) погибли 12 человек
В Бишкеке задержан водитель, сбивший маленькую девочку
Жители новостройки устроили самосуд над предполагаемым педофилом
Сотрудник Патрульной милиции наехал на девочку
В Бишкеке вновь сбили пешехода на переходе
В Бишкеке ищут водителя, устроившего драку на дороге
В парламенте опровергают, что их сотрудник сбил журналиста
Кыргызстанцы пострадали в ДТП в Саратовской области
У журналистки, пострадавшей в ДТП, сломана ключица
В Баткене в ДТП погибли трое человек, в том числе 13-летний мальчик
Популярные новости
Подробности инцидента в&nbsp;Нарыне. За&nbsp;что поставили на&nbsp;колени таджикских студентов Подробности инцидента в Нарыне. За что поставили на колени таджикских студентов
В&nbsp;Бишкеке повесилась девятиклассница: не&nbsp;сдала экзамены В Бишкеке повесилась девятиклассница: не сдала экзамены
Жители новостройки устроили самосуд над предполагаемым педофилом Жители новостройки устроили самосуд над предполагаемым педофилом
В&nbsp;Нарыне студентов поставили на&nbsp;колени. МВД обещает воспитательную работу В Нарыне студентов поставили на колени. МВД обещает воспитательную работу
Бизнес
Занимайся спортом вместе с&nbsp;О! Заходи на&nbsp;fitness.o.kg Занимайся спортом вместе с О! Заходи на fitness.o.kg
4 причины подключить &laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить «Элдик Интернет» от MegaCom
Интернет-магазин SHOP. O. KG&nbsp;&mdash; экономия времени и&nbsp;денег! Интернет-магазин SHOP. O. KG — экономия времени и денег!
Отчет депутата: вместо обещаний&nbsp;&mdash; реальные дела Отчет депутата: вместо обещаний — реальные дела