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Происшествия

В ДТП в Забайкалье (Россия) погибли 12 человек

В Забайкалье (Россия) произошло крупное ДТП. Число жертв аварии возросло до 12 человек. Об этом сообщило РИА »Новости».

По их данным, всего пострадавших в крушении автобуса с паломниками 37 человек. Вторник объявлен в регионе днем траура.

Уточняется, что автобус в ночь на понедельник съехал на обочину на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал» и перевернулся. Он вез в Читу паломников после крестного хода в селе Урлук. Крестный ход к недействующему Чикойскому Иоанно-Предтеченскому монастырю проводится ежегодно и собирает более тысячи паломников.
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