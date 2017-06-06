В Бишкеке повесилась девятиклассница: не сдала экзамены

В Бишкеке повесилась ученица девятого класса одной из столичных школ. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

По их данным, произошло это в Свердловском районе. «По предварительным данным, девочка не сдала экзамены. Мать уехала в Казахстан по делам, а сожитель матери (работает слесарем) вернулся с работы и обнаружил ее повешенной у себя в комнате на трубе. В настоящее время проводится судмедэкспертиза, чтобы снять вопрос, не было ли надругательства», — отметили в министерстве.

В 2016 году по республике зарегистрировано 95 случаев суицида среди несовершеннолетних (39 среди девочек и 56 среди мальчиков). За четыре месяца 2017-го зарегистрировано 47 фактов суицида. Это на 20,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Покончили с жизнью 37 мальчиков и 10 девочек.

По данным ведомства, в 29 случаях причиной суицида стала ссора с родителями. Три ребенка покончили с собой из-за болезни, 9 — от неразделенной любви.