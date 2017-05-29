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Происшествия

В Ленинградской области России повесился кыргызстанец

В городе Сертолово Ленинградской области нашли повешенного кыргызстанца. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, сообщение в полицию от жителя Всеволожского района Ленинградской области поступило 26 мая. Прогуливаясь в лесополосе с собакой, он обнаружил тело человека в петле без признаков жизни. Предположительно, смерть наступила от удушья.

Погибшим оказался 52-летний уроженец Кыргызстана, проживавший в Ленинградской области. В кармане брюк следователь обнаружил предсмертную записку: «В мой смерти виноваты работники шиномонтажа Хасан, Рустам, Мухтар с мойки. Терпение кончилось».

По факту случившегося проводится проверка.
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