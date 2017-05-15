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Происшествия

Стали известны имена пострадавших на аттракционе в Оше

Всего в результате обрушения карусели в парке имени А.Навои в Оше пострадали семь человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пострадали Гульмира Иманалиева, 1980 года рождения, Нуржамал Турдиева, 1999 года рождения, Мээрим Бекиева, 1995 года рождения, Акыл Осмонов, 1979 года рождения, Андрей Чайковский, 2005 года рождения, Зухра Ибрагимова, 2000 года рождения, и Гулима Нышанбаева, 1998 года рождения. Все — жители Оша.

Как сообщается, для выяснения степени тяжести полученных травм всем назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Напомним, 14 мая примерно в 18.30 в парке имени А.Навои в Оше по неизвестной причине сломалась карусель, на которой находились люди.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 142 (нарушение правил охраны труда) УК КР.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51732/
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