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Человеческие органы возил с собой в Санкт-Петербурге уроженец Кыргызстана

Человеческие органы возил с собой в Санкт-Петербурге 23-летний уроженец Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, на станции метро «Горьковская» задержан молодой человек, перевозивший в специальной сумке человеческие органы. По словам задержанного, он проходит обучение в Северо-Западной медицинской академии. Один из врачей попросил его перенести человеческие органы в лабораторию на Московском проспекте.

У студента не оказалось никаких документов, удостоверяющих личность и биологический груз.

Подозреваемый задержан. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Полиция установила, что он является уроженцем КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50287/
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