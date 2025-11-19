В России 15-летний мигрант подозревается в поджоге полицейского авто

Полиция задержала подростка-иностранца, который поджег патрульный автомобиль рядом с отделом ГАИ в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«На месте происшествия сотрудниками полиции задержан 15-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Предварительно установлено, что подросток совершил поджог, действуя по указанию неизвестных, с которыми ранее вступил в переписку в одном из мессенджеров. Он приобрел бензин и облил им сверху один из патрульных автомобилей, припаркованных возле отдела Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о поджоге поступило в дежурную часть. Возгорание на парковке у дома 205 по набережной Обводного канала было локализовано сотрудниками МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили позднее в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Фигуранта доставили на допрос к следователю для дачи показаний. По делу назначены необходимые судебные экспертизы.