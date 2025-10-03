В Бишкеке милиция выявила серию мошеннических схем с использованием так называемых дропперов. По итогам оперативных мероприятий задержали более 40 подозреваемых, ущерб от их действий превысил 15 миллионов сомов, сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.
ГУВД напоминает: за передачу третьим лицам своих банковских карт, SIM-карт и доступа к мобильным приложениям предусмотрена по статье 209 УК КР уголовная ответственность — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Незнание схемы не освобождает от наказания.
Правоохранители призывают граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать в милицию о любой информации, связанной с подобной незаконной деятельностью.