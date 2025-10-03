В Бишкеке милиция выявила серию мошеннических схем с использованием так называемых дропперов. По итогам оперативных мероприятий задержали более 40 подозреваемых, ущерб от их действий превысил 15 миллионов сомов, сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Фото ГУВД. В Бишкеке задержали более 40 дропперов: ущерб от схем — почти 15 миллионов сомов

В милиции пояснили: дроппером может стать любой — достаточно один раз согласиться и перевести деньги, оформить карту или принять случайный перевод за вознаграждение. При этом многие даже не осознают, что становятся участниками преступной схемы. Злоумышленники, как правило, находят таких людей в интернете, среди молодежи, пенсионеров и тех, кто ищет легкий заработок, и втягивают их в противоправную деятельность.

ГУВД напоминает: за передачу третьим лицам своих банковских карт, SIM-карт и доступа к мобильным приложениям предусмотрена по статье 209 УК КР уголовная ответственность — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Незнание схемы не освобождает от наказания.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать в милицию о любой информации, связанной с подобной незаконной деятельностью.