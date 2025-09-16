22:13
Казахстан ввел уголовную ответственность за дропперство и принуждение к браку

В Казахстане сегодня вступили в силу изменения в уголовном законодательстве, направленные на усиление защиты прав и свобод граждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.

В частности, начали действовать статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за принуждение к браку и дропперство.

«Принуждение к вступлению в брак отныне признается уголовным преступлением. За принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, ограничения или лишения свободы. Санкции зависят от обстоятельств преступления: от штрафа до 2 тысяч месячных расчетных показателей и лишения свободы до двух лет. До лишения свободы от пяти до десяти лет, если действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия», — говорится в распространенной информации.

При этом одним из ключевых изменений стало исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса. Ранее человек, добровольно освободивший похищенного, мог рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности. Теперь такая возможность устранена: даже при добровольном освобождении похищенного виновный все равно понесет ответственность в соответствии с законом.

В МВД отметили, что более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости группой лиц или с применением служебного положения.

Кроме того, с 16 сентября в РК введена уголовная ответственность за дропперство.

По данным МВД, под дропперством понимаются незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

«Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств», — говорится в сообщении.
