Это не ИИ. В Бишкеке нашли водителя из скандального видео в Instagram

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции установили автомобиль и водителя, попавшего на видео, ранее распространенное в социальной сети Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По данным ведомства, 13 марта автомобиль был установлен, а водитель найден. В отношении него составлен протокол о правонарушении, а транспортное средство водворено на штрафную стоянку.

По словам водителя и владельца машины, опубликованный ролик якобы был создан с использованием искусственного интеллекта. Однако, как отметили в УПСМ, по имеющимся материалам видно, что на видео зафиксировано грубое нарушение Правил дорожного движения, создающее угрозу другим участникам движения.

В патрульной милиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила.

«Уважаемые водители! УПСМ города Бишкека призывает всех соблюдать Правила дорожного движения. Безопасность начинается с каждого из нас», — говорится в сообщении.