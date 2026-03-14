Это не ИИ. В Бишкеке нашли водителя из скандального видео в Instagram

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции установили автомобиль и водителя, попавшего на видео, ранее распространенное в социальной сети Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По данным ведомства, 13 марта автомобиль был установлен, а водитель найден. В отношении него составлен протокол о правонарушении, а транспортное средство водворено на штрафную стоянку.

По словам водителя и владельца машины, опубликованный ролик якобы был создан с использованием искусственного интеллекта. Однако, как отметили в УПСМ, по имеющимся материалам видно, что на видео зафиксировано грубое нарушение Правил дорожного движения, создающее угрозу другим участникам движения.

В патрульной милиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила.

«Уважаемые водители! УПСМ города Бишкека призывает всех соблюдать Правила дорожного движения. Безопасность начинается с каждого из нас», — говорится в сообщении.
Материалы по теме
Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
В Бишкеке водитель сломал руку сотруднице УПСМ и пытался скрыться
За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
В Бишкеке несовершеннолетние за рулем пытались скрыться от сотрудников УПСМ
Пьяных сразу видно. Инспектор патрульной милиции о гонках, взятках и угрозах
Пьяный водитель пытался скрыться от милиции в Бишкеке
Мирлан Таалайбеков, известный как Царикаев, заявил о желании вернуться в УПСМ
В Бишкеке на проспекте Айтматова водитель автобуса выехал на встречную полосу
Водитель выехал на тротуар и поехал среди пешеходов — его задержали
В Бишкеке снова задержан лишенный прав водитель, севший за руль пьяным
