Коррупция в Республиканском центре крови: задержан экс-директор

В Республиканском центре крови при Министерстве здравоохранения выявили коррупционную схему. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности.

По данным спецслужбы, бывший директор центра К.Б.Б. в 2020 году вступил в предварительный сговор с частной компанией и заключил контракт на установку лабораторного оборудования и поставку реагентов.

Фото ГКНБ

За 2020–2025 годы государству причинен ущерб в 36 миллионов сомов.

Как установило следствие, на протяжении пяти лет реагенты поставляли по завышенным ценам. Часть полученных средств передавали руководителю учреждения в виде так называемых «откатов».

5 марта бывший директор центра водворен в следственный изолятор ГКНБ. Продолжаются следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данной коррупционной схеме.