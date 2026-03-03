09:45
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Происшествия

В Бишкеке водитель протащил инспектора на машине, пытаясь скрыться

В столице 27 февраля около 17.00 на пересечении улиц Фрунзе и Коенкозова инспектор муниципальной инспекции С.Б.Э. выявил нарушение со стороны водителя автомобиля с госномером 08 KG 166 ALF: машина была припаркована на зеленой зоне. Об этом сообщили в муниципальной инспекции Бишкека.

После фиксации нарушения гражданин Н.К.С. отказался предъявить документы и не согласился с фактами, установленными инспектором. Затем водитель начал игнорировать законные требования сотрудника и попытался уехать, выехав на тротуар.

Инспектор попытался остановить нарушителя, встав перед автомобилем. Однако водитель продолжил движение и совершил наезд, протащив сотрудника несколько метров.

О происшествии немедленно сообщили в дежурную часть. На место прибыл наряд службы внутренней безопасности, после чего был вызван экипаж милиции по номеру 102. Нарушитель был задержан и доставлен в ГОМ-5 Первомайского района Бишкека. Материалы переданы в правоохранительные органы для проведения правовой оценки инцидента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364264/
просмотров: 531
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке грузовик едва не упал в Большой Чуйский канал
В Бишкеке на улице Курманджан Датки возле БЧК машина сбила курьера на скутере
Водителя оштрафовали на 10 тысяч сомов за движение за каретой скорой помощи
В Бишкеке на Киевской — Байтика Баатыра сбили скутериста
После смертельной аварии в США проверяют компании, связанные с кыргызстанцами
В Бишкеке в результате наезда автомобиля скончался пешеход
Трагедия у «Теплых ключей»: автомобиль сорвался с обрыва, погибли трое
Как Кыргызстан может спасти сотни жизней на дорогах. Интервью с экспертом
Смертельное ДТП в США. МИД взял на особый контроль ситуацию с кыргызстанцем
В Ошской области водитель направлялся на аламан улак и сорвался в овраг
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера В Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера
Атака на&nbsp;Иран. Наследник шаха Пехлеви призвал военных перейти на&nbsp;сторону народа Атака на Иран. Наследник шаха Пехлеви призвал военных перейти на сторону народа
Коррупция в&nbsp;ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников Коррупция в ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников
МВД опровергло слухи о&nbsp;&laquo;преступных группах под видом коммунальщиков&raquo; МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
09:38
Ход модернизации нефтеперерабатывающего завода в Кара-Балте проверили чиновники Ход модернизации нефтеперерабатывающего завода в Кара-Б...
09:22
Рубль продолжает дешеветь, тенге пошел в рост. Курс валют на 3 марта
09:10
Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник
09:08
В Бишкеке водитель протащил инспектора на машине, пытаясь скрыться
08:51
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху