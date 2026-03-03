В Бишкеке водитель протащил инспектора на машине, пытаясь скрыться

В столице 27 февраля около 17.00 на пересечении улиц Фрунзе и Коенкозова инспектор муниципальной инспекции С.Б.Э. выявил нарушение со стороны водителя автомобиля с госномером 08 KG 166 ALF: машина была припаркована на зеленой зоне. Об этом сообщили в муниципальной инспекции Бишкека.

После фиксации нарушения гражданин Н.К.С. отказался предъявить документы и не согласился с фактами, установленными инспектором. Затем водитель начал игнорировать законные требования сотрудника и попытался уехать, выехав на тротуар.

Инспектор попытался остановить нарушителя, встав перед автомобилем. Однако водитель продолжил движение и совершил наезд, протащив сотрудника несколько метров.

О происшествии немедленно сообщили в дежурную часть. На место прибыл наряд службы внутренней безопасности, после чего был вызван экипаж милиции по номеру 102. Нарушитель был задержан и доставлен в ГОМ-5 Первомайского района Бишкека. Материалы переданы в правоохранительные органы для проведения правовой оценки инцидента.