Происшествия

Лжесотрудники спецслужб выманили у бишкекчанки 22 миллиона сомов

Сотрудники ГУВД столицы задержали двух подозреваемых, которые, по версии следствия, обманным путем завладели крупной суммой жительницы Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным милиции, 22 декабря 2025 года в УВД Свердловского района обратилась гражданка Ч.Г.

Она сообщила, что неизвестные, представляясь сотрудниками ГКНБ, МВД и Национального банка, убедили ее перевести свои деньги через банкомат на банковскую карту. Сумма ущерба составила 22 миллиона 130 тысяч сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники УУР ГУВД Бишкека установили и задержали подозреваемых — Т. Ж., 2002 года рождения, и К. Э., 2006 года рождения. Их доставили в следственную службу и водворили в ИВС.

Сейчас продолжаются оперативные мероприятия: выясняют возможную причастность других лиц и устанавливают полный круг обстоятельств преступления.

ГУВД Бишкека напоминает: сотрудники госорганов никогда не просят граждан переводить деньги на банковские карты или сообщать личные данные по телефону.

Жителей призывают проявлять бдительность. При наличии информации о подобных фактах необходимо обращаться в органы внутренних дел или по номеру 102.
