12:37
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Власть

Улукбек Марипов поздравил строителей с профессиональным праздником

Сегодня в Кыргызстане отмечают День строителя. Глава кабинета министров направил свои поздравления с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба правительства.

«Строитель — это сложная, многогранная, но в то же время творческая профессия. Сегодня высококвалифицированный строитель должен обладать множеством навыков и знаний как в строительстве, так и в смежных областях. Только тогда возводимые здания будут иметь свой архитектурный стиль и долгий срок эксплуатации. Просторная и удобная школа, детский сад, современная больница, притягивающие взгляды офисные и торговые помещения, комфортные для проживания жилые комплексы — все это дело рук архитекторов и строителей. На данный момент в строительной отрасли, занимающей весомое место в структуре валового внутреннего продукта страны, трудятся десятки тысяч работников, привлекаются миллиарды сомов инвестиций», — отмечается в тексте.

По мнению Улукбека Марипова, сегодня наши строители применяют лучшие технологии в строительстве и оригинальные конструкторские решения, успешно осуществляют строительство многих социальных объектов. Он отметил, что об этом свидетельствуют динамика строительства жилых и коммерческих помещений и темпы восстановления разрушенных объектов в Баткенской области.

«Впереди множество задач и проектов, направленных на улучшение жилищных условий граждан, ремонт и строительство новых социальных, инфраструктурных и коммерческих объектов, которые необходимы для стабильного социально-экономического развития страны. Уверен, что вам под силу справиться с любой поставленной задачей», — сказал глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203443/
просмотров: 50
Версия для печати
Материалы по теме
Пожары в Турции. Улукбек Марипов соболезнует вице-президенту Фуату Октаю
Селевые потоки на Иссык-Куле. Улукбек Марипов призвал страховать свое жилье
Глава кабмина посетил пострадавшие от схода селя районы Иссык-Кульской области
Улукбек Марипов ознакомился с состоянием зоопарка «Бугу Эне» в Караколе
Улукбек Марипов на Иссык-Куле: Надежды на капельное орошение и свой подсолнечник
Тридцать лет независимости Кыргызстана. Праздновать будут с учетом COVID-19
Улукбек Марипов: Серебро и бронза Олимпиады-2020 — это большой подарок родине
Марипов, Ташиев, Сарыбашов. На площади Ала-Тоо болеют за олимпийцев
Улукбек Марипов посмотрел, как идет строительство комплекса «Чынгыз-Ордо»
Кабмин: Пробка на трассе Бишкек — Ош не связана с поездкой Улукбека Марипова
Популярные новости
Почему он&nbsp;не&nbsp;в&nbsp;СИЗО? Аскар Акаев о&nbsp;роли Акылбека Жапарова в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; Почему он не в СИЗО? Аскар Акаев о роли Акылбека Жапарова в проекте «Кумтор»
Как пауки в&nbsp;банке. Акылбек Жапаров ответил на&nbsp;обвинения Аскара Акаева по&nbsp;Кумтору Как пауки в банке. Акылбек Жапаров ответил на обвинения Аскара Акаева по Кумтору
Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела
Ужин с&nbsp;главой Минздрава. Как Аскар Акаев проводит время, пока нет допросов Ужин с главой Минздрава. Как Аскар Акаев проводит время, пока нет допросов
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
8 августа, воскресенье
12:32
Улукбек Марипов поздравил строителей с профессиональным праздником Улукбек Марипов поздравил строителей с профессиональным...
11:27
Волонтеры Корпуса мира могут возобновить свою работу в Кыргызстане
11:00
COVID-19. Как вернуться к нормальной жизни и восстановить работоспособность
10:40
Рафаэль Физиев победил Бобби Грина решением судей
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 8 августа 1944 года