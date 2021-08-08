Улукбек Марипов поздравил строителей с профессиональным праздником

Сегодня в Кыргызстане отмечают День строителя. Глава кабинета министров направил свои поздравления с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба правительства.

«Строитель — это сложная, многогранная, но в то же время творческая профессия. Сегодня высококвалифицированный строитель должен обладать множеством навыков и знаний как в строительстве, так и в смежных областях. Только тогда возводимые здания будут иметь свой архитектурный стиль и долгий срок эксплуатации. Просторная и удобная школа, детский сад, современная больница, притягивающие взгляды офисные и торговые помещения, комфортные для проживания жилые комплексы — все это дело рук архитекторов и строителей. На данный момент в строительной отрасли, занимающей весомое место в структуре валового внутреннего продукта страны, трудятся десятки тысяч работников, привлекаются миллиарды сомов инвестиций», — отмечается в тексте.

По мнению Улукбека Марипова, сегодня наши строители применяют лучшие технологии в строительстве и оригинальные конструкторские решения, успешно осуществляют строительство многих социальных объектов. Он отметил, что об этом свидетельствуют динамика строительства жилых и коммерческих помещений и темпы восстановления разрушенных объектов в Баткенской области.

«Впереди множество задач и проектов, направленных на улучшение жилищных условий граждан, ремонт и строительство новых социальных, инфраструктурных и коммерческих объектов, которые необходимы для стабильного социально-экономического развития страны. Уверен, что вам под силу справиться с любой поставленной задачей», — сказал глава кабмина.