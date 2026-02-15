Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на границе с КР

В Узбекистане пресечена деятельность транснациональной группы, поставлявшей наркотики из Кыргызстана. Об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на правоохранительные органы.

Операцию провели сотрудники Оперативно-разыскного департамента МВД РУз совместно со Службой государственной безопасности и Таможенным комитетом РУз. По данным следствия, канал контрабанды действовал через Бустонский район Андижанской области.

В момент извлечения «закладки» задержаны четверо мужчин. Они пытались забрать из тайника в поле 9,447 килограмма гашиша. Наркотики были закопаны в землю и предназначались для дальнейшей транспортировки.

Фото Podrobno.uz

Следствие установило, что координация осуществлялась из-за рубежа. Один из организаторов в Узбекистане действовал по указанию гражданина, проживающего в Кыргызстане.

Курьерам передали геолокацию тайника и поручили распределить товар для розничной продажи в других районах области.

По информации МВД, РУз до потребителей не дошло более 94 тысяч 470 разовых доз. Изъятый гашиш приобщен к материалам уголовного дела как вещественное доказательство.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса Узбекистана («Незаконная продажа наркотических средств в крупных размерах»). Санкция статьи предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.