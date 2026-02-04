18:51
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Происшествия

После принудительного спуска лавины трасса Бишкек — Ош вновь открыта

Сегодня на 198-м километре автодороги Бишкек — Ош проведены работы по принудительному спуску снежной лавины.

По данным ГП «Кыргызавтожол», с 15.50 до 16.05 произведено шесть выстрелов, в результате чего сошло около 12 тысяч 250 кубических метров снега. Снежная масса временно перекрыла половину проезжей части.

К очистке трассы привлекли спецтехнику дорожной службы № 9. Уже к 16.30 движение транспорта полностью восстановлено в обоих направлениях.

В государственном предприятии отмечают, что на лавиноопасных участках дороги ведется круглосуточное наблюдение, а при ухудшении погодных условий возможно введение временных ограничений для транспорта.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360619/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Мужчина, который попал под снежный обвал на джайлоо в Кара-Кульдже, погиб
Масштабные поиски в Кара-Кульдже: под снежным обвалом ищут мужчину
Штормовое предупреждение. На автодороге Бишкек — Ош ожидается сход снежных лавин
На альтернативной трассе Север — Юг сошла снежная лавина
На одном из участков дороги Бишкек — Ош движение временно закрыто
Штормовое предупреждение: на перевалах ожидается сход лавин
Кыргызгидромет: с 13 по 15 декабря в горных районах ожидается сход лавин
Штормовое предупреждение: на дорогах угрозы схода лавин и гололед
Лавина у подножья пика Победы: очевидцы сняли на видео момент схода снега
Штормовое предупреждение! Возможен сход лавин на дороге Каракол — Энильчек
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
4 февраля, среда
18:45
Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые проекты в Кыргызстане Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые про...
18:40
Не платил годами. В Манасе с должника взыскали полмиллиона сомов алиментов
18:24
Заболеваемость сифилисом в России за четыре года выросла на 63 процента
18:18
В Иссык-Атинском районе пропала 16-летняя девушка
18:04
Фейковые кредиты: Нацбанк Кыргызстана сообщил о новой схеме обмана в Telegram