Сегодня на 198-м километре автодороги Бишкек — Ош проведены работы по принудительному спуску снежной лавины.
По данным ГП «Кыргызавтожол», с 15.50 до 16.05 произведено шесть выстрелов, в результате чего сошло около 12 тысяч 250 кубических метров снега. Снежная масса временно перекрыла половину проезжей части.
В государственном предприятии отмечают, что на лавиноопасных участках дороги ведется круглосуточное наблюдение, а при ухудшении погодных условий возможно введение временных ограничений для транспорта.