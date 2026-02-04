Сегодня на 198-м километре автодороги Бишкек — Ош проведены работы по принудительному спуску снежной лавины.

По данным ГП «Кыргызавтожол», с 15.50 до 16.05 произведено шесть выстрелов, в результате чего сошло около 12 тысяч 250 кубических метров снега. Снежная масса временно перекрыла половину проезжей части.

К очистке трассы привлекли спецтехнику дорожной службы № 9. Уже к 16.30 движение транспорта полностью восстановлено в обоих направлениях.

В государственном предприятии отмечают, что на лавиноопасных участках дороги ведется круглосуточное наблюдение, а при ухудшении погодных условий возможно введение временных ограничений для транспорта.