Происшествия

В Москве задержан разработчик российского бункера от ядерного удара

В Москве задержан разработчик российского бункера от ядерного удара, сообщают СМИ.

Главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС Николая Посохова и заместителя начальника института Игоря Сосунова обвинили в получении взяток в особо крупном размере с использованием служебного положения.

СМИ
Фото СМИ. В Москве задержан разработчик российского бункера от ядерного удара Николай Посохов

Замоскворецкий суд Москвы поместил Сосунова под стражу, а Посохов отправлен под домашний арест.

По статье о взятке им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Николай Посохов  является разработчиком быстровозводимого защитного сооружения гражданской обороны «Куб-М». Специальный блок модульного типа предназначен для использования в качестве убежища или укрытия, в том числе противорадиационного. Серийное производство началось в ноябре 2024 года в Дзержинске Нижегородской области. Бункер защищает от последствий природных бедствий и техногенных происшествий. Стандартная комплектация включает два модуля: помещения на 54 человека и технический.
