Происшествия

Сильное землетрясение в Нарыне: толчки до 4 баллов, разрушений нет

Сегодня в 8.54 по местному времени в Нарынской области произошло землетрясение интенсивностью 4 балла по шкале MSK-64. Об этом сообщили в областном управлении чрезвычайных ситуаций.

По данным сейсмологов, толчки ощущались в разных населенных пунктах области:

  • в районах Жан-Булак и Достук — 3,5 балла;
  • в Куланаке и Мин-Булаке — 3 балла;
  • в городе Нарын — 2,5 балла.

По предварительной информации, землетрясение не привело к разрушениям, пострадавших нет. Жители региона также не сообщали о серьезных повреждениях объектов инфраструктуры.

Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе. Напомним, Нарынская область расположена в сейсмоопасной зоне, где подземные толчки фиксируются регулярно.
