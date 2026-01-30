Сильное землетрясение в Нарыне: толчки до 4 баллов, разрушений нет

Сегодня в 8.54 по местному времени в Нарынской области произошло землетрясение интенсивностью 4 балла по шкале MSK-64. Об этом сообщили в областном управлении чрезвычайных ситуаций.
По данным сейсмологов, толчки ощущались в разных населенных пунктах области:
- в районах Жан-Булак и Достук — 3,5 балла;
- в Куланаке и Мин-Булаке — 3 балла;
- в городе Нарын — 2,5 балла.
Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе. Напомним, Нарынская область расположена в сейсмоопасной зоне, где подземные толчки фиксируются регулярно.