В Чуйской области задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По данным милиции, 30 сентября 2025 года неизвестный возле авторынка «РИОМ» в селе Военно-Антоновка пообещал перегнать 65 голов лошадей из Казахстана через КПП «Ак-Жол». Под этим предлогом он завладел 2 миллионами тенге и скотом на 7 миллионов 20 тысяч сомов. После скрылся.

Фото ГУВД Чуйской области

Потерпевший обратился в милицию 21 ноября. Общий ущерб оценен в 7 миллионов 330 тысяч 400 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативных мероприятий установлен и задержан подозреваемый. Его водворили в ИВС.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают дополнительные обстоятельства дела.