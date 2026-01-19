22:59
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Происшествия

В Бишкеке водитель автомобиля без госномеров устроил дрифт в парке

В соцсетях распространили видео, на котором автомобиль Subaru Outback дрифтовал на стоянке парка Дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

Сотрудники установили личность водителя. В тот же день машину водворили на штрафную стоянку.

В отношении водителя составлены протоколы о правонарушении за управление транспортным средством без государственно-регистрационного номерного знака, а также за автохулиганство.

Управление патрульной службы милиции призывает всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, не подвергать опасности жизнь и здоровье граждан и воздерживаться от подобных противоправных действий.
