В Бишкеке водитель автомобиля без госномеров устроил дрифт в парке

В соцсетях распространили видео, на котором автомобиль Subaru Outback дрифтовал на стоянке парка Дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

Сотрудники установили личность водителя. В тот же день машину водворили на штрафную стоянку.

В отношении водителя составлены протоколы о правонарушении за управление транспортным средством без государственно-регистрационного номерного знака, а также за автохулиганство.

Управление патрульной службы милиции призывает всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, не подвергать опасности жизнь и здоровье граждан и воздерживаться от подобных противоправных действий.