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Общество

В гостиницу «Достук» в Бишкеке инвестор вложит $25 миллионов

В гостиницу «Достук» в Бишкеке инвестор вложит $25 миллионов. Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказал заместитель управляющего делами президента Алмаз Раимбеков.

По его словам, 36 процентов акций отеля принадлежит государству, 54 процента — профсоюзам.

«Совместно с новым руководством отеля провели работу. Там был бардак. В гостинице насчитывалось 57 арендаторов. Мы провели переговоры с ними, и они освободили помещения. Здание передали инвестору. Во время строительных работ он будет платить арендную плату $40 тысяч в месяц, а после открытия гостиницы — до $100 тысяч в месяц», — сказал Алмаз Раимбеков.

Помимо этого, он отметил, что гостиницу «Саякат», когда она находилась на балансе Кыргызской федерации профсоюзов, сдавали в аренду за $1,5 тысячи в месяц. После проведенных работ инвесторы также планируют вложить $15 миллионов в реконструкцию здания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316362/
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